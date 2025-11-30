一人暮らしをしている大学生の娘さんに、祖父が毎月3万円を仕送りしている場合、税務上は「贈与」とみなされるのでしょうか。年間36万円であれば基礎控除110万円の範囲内に収まるため、問題はなさそうに見えます。 しかし、税務では金額だけではなく、送金の目的や使い方といった実態が重視されます。そのため、生活費や教育費の援助であっても条件によっては贈与と判断されることがあります。そこで本記事では、仕送りと贈与