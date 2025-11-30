俳優の高橋英樹が、帝国ホテルのレストランでランチデートを楽しんだことを報告した。28日に更新したブログで、高橋は「天気もよくブラブラと、、日比谷です」と切り出し、街の様子を写真で公開。「町もクリスマス」とホリデーシーズンの雰囲気に触れ「これからランチでデートなり」と明かした。その後に更新したブログでは「蓼科でもお世話になる帝国ホテル パークサイドダイナー」と訪れた店を報告。「コーンスープもサラダもハ