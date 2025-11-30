ジェイアールバス関東と小湊鐵道は、高速バス路線「ゆめぐり千葉号」を12月3日に開設する。白子車庫・茂原駅・千葉駅と渋川駅・伊⾹保温泉・草津温泉を結ぶ路線で、アライアンス契約に基づき、小湊鐵道がトイレ付きのJRバスカラーの車両で運行する。ジェイアールバス関東はノウハウや販売企画などを提供する。片道運賃は車内精算運賃が大人4,400円〜5,600円。車内精算運賃を上限に季節運賃を設定する。乗車券は「高速バスネ