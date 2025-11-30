夫婦といっても、育ってきた環境や経験が違えば、お金の使い方も当然異なります。 とはいえ、自分は節約ぎみなのに、夫だけが旅行や洋服にお金を使っているように見えると、「本当にこれでいいのかな……」と不安になるものです。金銭感覚の違いは、そのままにしておくと後々大きなストレスにつながります。 夫婦で“お金の価値観がズレている”と感じる理由 夫婦の金銭感覚が違って見えるのは、単に「浪費か節約か