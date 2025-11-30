「妻が一度会社を辞めて、しばらく休みたい」そんな相談を受けたとき、貯金がほぼゼロだと「失業手当でなんとかなるだろうか？」と不安になるのは自然なことです。確かに、雇用保険の基本手当（一般に“失業手当”と呼ばれるもの）は、仕事を辞めたあとの生活を支えるセーフティネットです。 しかし、受給額や期間には大きな幅があり、「年収500万円なら大丈夫」かどうかは条件次第です。今回は、制度の仕組みを整理し