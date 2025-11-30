今年でデビュー25周年を迎え、初の書籍『ひとりじゃないから』も発売した歌手のAIさん。プライベートでは2児の母として、同じくアーティストの夫・HIRØさんとともに、“家族というチーム”を築いていますが、コミュニケーションが多いことでときにはぶつかり合うこともあるそうで── 。 【写真】「コワモテだけど最高の笑顔」パパの57歳の誕生日を祝うAIさん一家 ほか（6枚目/全8枚） 何度