保護された猫たちの飼い主を探そうと30日、熊本市動物愛護センターでネコの緊急譲渡会が開かれました。 譲渡会は熊本市東区にある動物愛護センターで開かれ、多くの家族連れなどが訪れました。 センターには、収容可能な約40匹に対し、現在86匹のネコが収容されていて、会議室などを使わざるを得ない状況になっていることから、緊急の譲渡会が開かれました。 猫を継続して飼育ができない高齢者の家庭などから