2020年の7月豪雨で流失した熊本県球磨村の「松本橋」が完成しました。 29日午後、球磨村で行われた松本橋の完成式には金子恭之国土交通大臣や松谷浩一村長など行政関係者と地域住民たち約70人が出席し、完成を祝いました。 テープカットのあと、地元の保育園児を先頭に通り初めを行いました。 新しい松本橋は水圧がかかりにくいよう以前の橋の場所より川幅が広い約1キロ上流に架けられ、全長は90メートルから146メ&