松岡昌宏（48）が、自身が進行役を務める29日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（深夜0時55分）に出演。自身の変わった体質について明かした。同じく進行役の博多大吉（54）、ゲストで女優の伊藤歩（45）らと東京・下高井戸の居酒屋でトーク。それぞれ酒が進む中、松岡は「僕、来週検査だから、あんまり飲めないんです」。そして「麻酔が効かなくなっちゃうんで。麻酔がもともといっさい効かない人間な