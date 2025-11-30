女優の伊藤歩（45）が、29日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（深夜0時55分）に出演。一時期芸能界を離れていた理由を明かした。進行役の松岡昌宏（48）、同じく進行役の博多大吉（54）らと東京・下高井戸の居酒屋でトーク。松岡が「この仕事を辞めようと思ったことはありますか？」と質問。伊藤は「あります」と答えた。「高校を卒業した時に、才能がなさすぎて…」。16歳で出演した映画「スワロウテ