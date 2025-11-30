周りから「ニブイ男」と言われたことがある方は要注意。なんとなく聞き流した一言が、実は女の子が想いを込めたメッセージだった、なんてこともあるかもしれません。そこで今回は、「オトメスゴレン」の女性読者のみなさんに、「『好き』という言葉は使っていなくとも、女の子が告白のつもりで言っているセリフ」を教えていただきました。【１】「○○君は、好きな人、いるのかな…」「好きな相手にしかそんなこと言わない」（２０