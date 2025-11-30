£Â£Ó¥Æ¥ìÅì¤Ç¤Ï¡¢Ëè½µ·îÍË¡Á¶âÍË Ä«10»þ55Ê¬¤«¤é¡¢´Ú¥É¥é¡ù¡Ö²ÚÀ¯¡×¡Ê¼ç±é¡§¥¤¡¦¥è¥Ë Á´64ÏÃ¡Ë¤òÊüÁ÷Ãæ¡ª¡Ö¥Æ¥ìÅì¥×¥é¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¡Á12·î5Æü¡Ê¶â¡ËÊüÁ÷¡¢Âè24ÏÃ¡ÁÂè28ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡ÚÆ°²è¡Û´ÚÎ®¥×¥ì¥ß¥¢¡ÖÈþ½÷¤È½ã¾ðÃË¡×ºÇ¿·²ó¤òÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡ª¡Ú12·î1Æü¡Ê·î¡ËÊüÁ÷ Âè24ÏÃ¡ÛÄçÌÀ¸ø¼ç¤Ï¤â¤¦¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ËÃ¯¤«¤ò¼º¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î·ï¤Ï¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç²ò·è¤¹¤ë¤È¸÷³¤·¯¤ËÅÁ¤¨¤ë¡£¤½¤Îº¢¥ÛŽ¥¥®¥å¥ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ò»ÏËö¤·