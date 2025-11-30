◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３７節東京Ｖ―鹿島（３０日・味スタ）東京Ｖがホーム最終戦で鹿島と対戦する。既にＪ１残留を決めているが、首位・鹿島は勝利すれば優勝の可能性があり、ホーム最終戦は注目度の高い一戦。試合２日前の時点で約３万７０００人の来場者が見込まれており、国立で開催した開幕・清水戦の５万２５４１人に続き、味スタホームでは今季最多入場者数になる見通しだ。鹿島戦のメンバーが発表され、ＤＦ林