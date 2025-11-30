俳優・アーティストののんが27日、オフィシャルブログを更新。猫耳のような“ちいさな耳”がついた白のダウンジャケットを着こなす冬の私服コーデ姿を公開し、その愛らしさにファンから称賛の声が相次いでいる。 この日、のんは『しろ』と題してブログを更新。絵文字を交えながら「可愛いダウンを自慢です」「小さめの耳と色にきゅんとしました」とつづり、「#私服」を添えながらぴょこんと立つ“猫耳風フード”が印象的な真っ白