◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３７節東京Ｖ―鹿島（３０日・味スタ）Ｊ１首位の鹿島は、敵地・味の素スタジアムで大一番となる東京Ｖ戦を迎える。鹿島が勝利し、２位・柏が新潟に敗れた場合のみ、鹿島の９季ぶりＶが決まる。一方で両クラブの勝ち点差は１のため、鹿島が引き分け以下に終わり、柏が勝利した場合は、順位が逆転した状態で最終節を迎えることになる。先発メンバーにはＦＷタイプのレオセアラ、鈴木優磨、田川亨介