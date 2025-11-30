8人組グループ・timeleszがきょう11月30日より、 『HANABI 〜 in the late summer night』およびアルバム『FAM』 2作品のサブスク、ダウンロード配信をスタートした。同2作の配信は11月17日の情報公開後、SNSで「サブスク解禁」がトレンド入りするなど、盛り上がりを見せていた。【動画】timelesz「Steal The Show」「レシピ」ミュージックビデオ『HANABI 〜 in the late summer night』は、timeleszのファンミーティングイベ