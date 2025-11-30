俳優の伊原六花（26）が30日、都内で2026年カレンダーブック発売記念イベントを開催。イベント前に取材に応じ、今年1年間の活躍を振り返った。【全身ショット】スラッとしたパンツコーデで登場した伊原六花2025年も残り1ヶ月ということで、今年1年を振り返り、「本当に人生で1番忙しかった日々があったくらい、いろんなお仕事させていただきました。ドラマもそうですし、最近公開した映画もそうですし、CMだったり、お芝居、舞