29日、大阪府堺市で、自転車に乗っていた高齢の男性が、車にはねられ、死亡しました。警察は、運転していた69歳の男を酒気帯び運転などの疑いで逮捕しました。29日午後3時すぎ、大阪府堺市堺区の交差点で、軽自動車が横断していた自転車をはねました。警察によりますと、自転車に乗っていたのは小川時夫さん（87）で、病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。車を運転していたのは会社員の佐藤邦夫容疑者で、呼気からは基