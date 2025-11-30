◇フランスリーグ 第14節 モナコ1-0パリ・サンジェルマン(日本時間30日、スタッド・ルイ・ドゥ)日本代表の南野拓実選手がリーグ・アン第14節で決勝点を挙げ、リーグ首位のパリ・サンジェルマン(PSG)を撃破しました。リーグ戦3連敗の中スタメン出場した南野選手は、両チーム無得点で迎えた後半23分、ディフェンスからの縦パスを受けたMFゴロビン選手のクロスをゴール前中央で受けると、右足でワントラップして左足でシュート。ボー