アメリカのトランプ大統領は、南米ベネズエラ上空の全面閉鎖を主張しました。数日前にはベネズエラへの地上攻撃を示唆していて、緊張が高まっています。トランプ大統領は29日、「ベネズエラの上空および周辺空域は全面的に閉鎖されている」とSNSに投稿しました。トランプ氏はこの2日前、ベネズエラから密輸される麻薬をめぐり、「陸路でも流入を阻止する」「間もなく始める」と述べ、地上攻撃に踏み切る可能性を示唆していました。