片山財務相は30日朝のフジテレビ「日曜報道 THE PRIME」で、為替がドルに対して円安水準で推移していることについて、現在の経済状況を反映した動きではないとの見方を強調しました。片山財務相は為替の現状について「財務相は水準については決してコメントしない。それ自体が大変大きな動きを作ってしまうので。ただ、乱高下してる、特に今の場合はこちらにいってるわけですが、それ自体が今のファンダメンタルズ（経済の基礎条件