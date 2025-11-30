私はアイカです。私の母は決して悪い人ではありませんが、いかんせん過干渉な人です。心配性で世話焼きな人なので、昔から何かにつけてアレコレと文句を言われてきました。「もっと成績の良い友だちと付き合いなさい」「その服は似合わないから、こっちの服を着なさい」……本当に余計なお世話と言いたくなることばかりです。少し前のことですが、私は結婚前に夫であるヒロトと同棲をすることになり、一応のケジメとして両親にも報