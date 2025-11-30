札幌・豊平警察署は2025年11月29日、器物損壊と威力業務妨害の疑いで住所不定の会社員の男（20）を逮捕しました。男は2025年8月11日午後8時半ごろ、札幌市豊平区豊平1条6丁目の空き地で、建設会社が所有する廃材などが入ったフレキシブルコンテナバッグ1個に火を放って損壊し、同会社の社員らの業務を妨害した疑いが持たれています。当時、消防から「廃材が燃える不審火」と警察に通報があり、付近の防犯カメラなどの捜査から男の