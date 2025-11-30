福岡西署は30日、福岡市西区今宿東1丁目付近の歩道上で29日午後0時30分ごろ、小学生女児が見知らぬ男から「お嬢ちゃん」と声をかけられ男の腹部で身体を押される事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は50代、黒髪短髪、黄色と緑色長袖上衣、黒色系長ズボン、黒縁丸眼鏡を着用。