北海道・釧路警察署は2025年11月29日、窃盗の疑いで釧路市に住む介護士の女（53）を逮捕しました。女は29日午後1時50分ごろ、釧路市益浦1丁目にある大型スーパーで、キャットフード1点（販売価格987円）を盗んだ疑いが持たれています。店舗の店員が女の犯行を目撃し「万引きをした人が車で逃げようとしている」と警察に通報しました。警察によりますと、女はキャットフードを所持していたバッグの中に入れ