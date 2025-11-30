前の話を読む。サトコに注意された横田はキレてサトコを挑発する。近づく佐野に気がつかず、「佐野を好きではない」と言わされた形に。会社に居づらくなったサトコは退職してしまい…。■誰かに支えてほしかった■思い込みから始まった関係■謝罪し離婚を切り出すが…■夫の”下心”に恐怖会社を追われる形で辞めたサトコは、自分を支えてくれる頼れる存在を探していました。そういう意味では、ミチオでなくでも誰でも良かったのか