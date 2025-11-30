＜カシオワールドオープン最終日◇30日◇Kochi黒潮カントリークラブ（高知県）◇7375ヤード・パー72＞国内男子ツアーの最終ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、ツアー初優勝を狙う27歳・大岩龍一がトータル18アンダー・単独首位に立っている。【写真】肉離れで無念の棄権となった松坂大輔1打差2位に砂川公佑。2打差3位に鈴木晃祐、3打差4位タイには蝉川泰果と永野竜太郎が続いている。賞金ランキング1位の金子駆大は