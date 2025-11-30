社会人野球日本選手権で優勝したヤマハ野球部の活躍を伝えるパネル展がいま、浜松市内で開かれています。 ヤマハ野球部は、2025年11月に大阪・京セラドーム大阪で行われた社会人野球日本選手権で見事、日本生命を下し、9年ぶり2度目の優勝を果たしました。 パネル展は、これを記念して開かれ、会場には、静岡新聞のカメラマンが撮影した写真や激闘の様子を伝える新聞記事パネルが展示されています。また、日本一を祝い、静