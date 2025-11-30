キャラクターグッズなど６２点を盗んだとして、大阪府警交野署に勤務する警察官が逮捕されました。逮捕・送検されたのは、大阪府警交野署・刑事課の巡査長・松田浩之容疑者（４１）です。松田容疑者は２８日、大阪市北区のキャラクターグッズ販売店で、ステッカーやアクリルカードなど計６２点、４万円相当を盗んだ疑いがもたれています。松田容疑者は万引きしたところを見つかり、逃走しようとしましたが、保安員らに身柄