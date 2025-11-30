３０日午前、京都市中京区で「不審物がある」と通報があり、一時、周辺の道路が通行止めとなりました。警察によりますと、危険物ではないということです。午前９時前、京都市中京区の円町交差点で通行人の男性から「道路上に不審物が置いてある」と警察に通報がありました。警察によりますと、交差点の北東の路肩付近に、英語で注意・警告を意味する「ＣＡＵＴＩＯＮ」の張り紙がされた縦横３０ｃｍ、厚み５ｃｍほどのアルミ