かつては交通の中心を担っていた鉄道ですが、人口の都市部への集中やモータリゼーションの進展による利用者の減少のため、多くの路線が廃止されていきました。植木と山鹿を結んでいた「山鹿温泉鉄道」もその一つ。水害で大きな被害を受けたことも重なり、昭和35年（1960年）12月1日をもって全線の運行が休止されました。当時のニュースはこう伝えています。 【写真を見る】山鹿温泉鉄道が営業中止【昭和35年・1