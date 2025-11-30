東京女子プロレス来年１月４日の東京・後楽園ホール大会でのプリンセスタッグ王座戦開催が電撃決定した。２９日の大阪・アゼリア大正ホール大会で、愛野ユキとのコンビで第３試合に出陣した風城ハルが試合後、涙ながらに「この先愛野ユキとしての人生を終わるその時まで、ずっと隣にいたい」とプロポーズばりのタッグ結成を直訴。愛野もこれを快諾すると２人はさっそくセミファイナル後のプリンセスタッグ王者の上福ゆき、上