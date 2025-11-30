「住んであげる？」義妹の突然の申し出とは父が亡くなったことで、実家の片付けと管理に困っていた主人公の宗祐。我の強い梨花に実家をタダで？貸すなんて、揉める予感しかない…。この後、信じられない行動に出る義妹の梨花。宗祐は、妻の美帆、義妹の梨花を通じて「歪んだ家族の闇」を知ることになるのですが‥。ぜひ本編でその結末を見届けてみませんか？漫画「義妹が実家を乗っ取り!?」(ウーマンエキサイト編集部)