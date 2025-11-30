愛知県小牧市の中央自動車道で11月30日、車3台が絡む事故があり、うち2台が炎上しました。ケガ人はいないとみられています。事故があったのは小牧市大草の中央道上り線で、30日午前10時ごろ軽自動車が普通乗用車に追突し、3台が絡む玉突き事故になりました。このうち最初に衝突した軽自動車と普通乗用車が炎上しましたが、全員が脱出し、ケガ人はいないということです。この事故で、中央道は30日正午現在、上り線の小牧ジ