俳優の岡田将生の眼鏡姿に、ファンが沸いている。２９日に自身のインスタグラムで「わたくしは眼鏡が好きだ」とつづると、夜の街を背景にした、冬の大人カジュアルコーデを披露。丸いフレームの眼鏡が、キャメルとグレーでまとめた冬の装いに知的な柔らかさと洗練された暖かさを添えている。この投稿には「画角最高か」「かっこよ」「いつもよりキザ！」「まってカッコよすぎて溜め息でた」「マフラーモフモフ感があって暖か