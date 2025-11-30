ハリオ商事は、2025年12月1日からHARIO ネットショップで福袋の予約を開始します。バリエーション豊かで豪華な7種類「コーヒー」「ティー」「キッチン」「猫」「犬」など、ライフスタイルに合わせて選べる7種類の福袋が登場。人気の器具や耐熱ガラス、ティーセット、ペット用品まで幅広く揃っています。1、コーヒーセット01＜グレー＞V60発売20周年を記念した限定カラーのハンドドリップセットをはじめ、ハンドドリップに必要なコ