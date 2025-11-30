◇明治安田J1リーグ第37節東京V―鹿島（2025年11月30日味スタ）首位の鹿島は敵地で東京Vと対戦する。スタメンにはFW鈴木優磨、MF三竿健斗らが名を連ねた。3週間の中断期間を挟んだ前節の横浜F戦から2人を変更し、DF濃野公人、MFエウベルが先発入り。一方で主力のDF小池龍太、FWチャヴリッチが大一番でメンバーから外れた。鹿島が勝ち、勝ち点1差の2位・柏が新潟に敗れると最終節を待たずに9年ぶりのリーグ優勝が決まる。