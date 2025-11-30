¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼Á·¾ìµ®»Ò¡Ê50¡Ë¤¬30Æü¡¢MC¤òÌ³¤á¤ëTBS¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¡ÊÆüÍËÁ°8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬26Æü¤ÎÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤È¤ÎÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤Ç¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤è¤êÄê¿ôºï¸º¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢ÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤ÇÌîÅÄ»á¤«¤é´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îµ¬À©¶¯²½¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¤¼¤ÒÄê¿ôºï¸º¤ò¤ä¤í¤¦¡£»¿À®¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤«¤ï¤·¤¿¡£Á·¾ì¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢