香港の大規模火災をめぐり、香港にある中国の治安機関は「災害を利用して混乱を引き起こした場合は罰せられる」と警告しました。香港の高層住宅の火災では、これまでに128人の死亡が確認され、約150人と連絡がつかない状態です。こうした中、香港に駐在する中国の治安機関のスポークスマンは29日に談話を発表し、「反中と香港を混乱させる者が嘘の情報を流し、香港政府に対する憎しみをあおり立てている」などと非難しました。その