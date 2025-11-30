秋篠宮さまは30日、60歳＝還暦の誕生日を迎えられ、お祝いの行事が行われています。午前11時前に皇居を訪れた秋篠宮さまは、窓を開けて会釈をし、両陛下に誕生日の挨拶をするため御所に向かわれました。これに先立ち、両陛下の長女・愛子さまがお祝いの行事のため、赤坂御用地を訪問されました。事前の記者会見で、秋篠宮さまは結婚35年の節目を迎えた紀子さまに「わがままな夫をよく支えてくれています」と感謝を伝えられました。