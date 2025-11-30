北海道・釧路警察署は2025年11月29日、暴行の疑いで釧路市に住む無職の男（74）を逮捕しました。男は29日午後9時から午後9時15分ごろまでの間、自宅で70代の妻の顔を平手で殴打するなどの暴行を加えた疑いが持たれています。29日午後9時25分ごろ、妻から「すぐに来てほしい」と警察に通報がありました。警察によりますと、男は妻の体にビールをかけ、あおむけに倒れている妻の首を踏む暴行も加えていたということです。調べ