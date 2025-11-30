南海トラフ巨大地震を想定した訓練が30日、徳島県徳島市でおこなわれ、住民らが避難所の運営方法などを確認しました。訓練は午前9時、南海トラフ沿いを震源とする巨大地震が発生し、徳島市で震度7を観測したとの想定でおこなわれました。参加した住民らは近隣の避難所である城東小学校へ避難したあと、体育館で避難所の運営方法などを確認しました。また発電機をはじめとする災害用機材を実際に使ったり、新聞紙で災害時用スリッパ