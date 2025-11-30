札幌・中央警察署は2025年11月29日、建造物侵入の疑いで八雲町の自称・保育士の男（25）を逮捕しました。男は29日午後3時15分ごろから午後3時20分ごろまでの間、札幌市中央区北5条西4丁目にある店舗の8階多目的トイレに、正当な理由がないにも関わらず侵入した疑いが持たれています。29日午後3時50分ごろ、店舗の警備員から「トイレを盗撮した犯人を捕まえている」と警察に通報がありました。警察によりますと、男は多目的トイレ内