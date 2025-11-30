Instagramで発信されているゆき蔵さん（@yuki_zo_08）の、漫画「ないものねだりの女達。」を配信！◆Check!＜＜1話からまとめ読みはこちら＜＜前回のお話しはこちら＜前回までのおはなし＞学校の人に月美のアカウントがバレてしまった美月。噂されているのにも気づいたようですが……。自分を良く見せたいがあまり、アリスを逆加工していたんですね……！2人の仲も心配です……。ゆき蔵さんの漫画は、Instagramとブログでも更新