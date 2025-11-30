「朝起きるのがつらい」「立ちくらみやめまいが頻繁に起こる」。このような症状に悩む思春期の子どもたちに多い疾患が「起立性調節障害」です。この病気は、成長期特有の体調変化やストレス、環境要因などが原因で起こり、日常生活に大きな支障をきたすことがあります。治療には薬物療法や生活習慣の改善が用いられますが、特に注目されているのが「漢方薬」を用いた治療です。本記事では、園ペインクリニックの松本先生に、起立性