札幌・北警察署は2025年11月30日、傷害の疑いで札幌市北区に住む自称・会社員の男（52）を逮捕しました。男は30日午前0時20分ごろ、札幌市北区篠路2条3丁目にある飲食店ビルの敷地内で、知人の40代女性の腕などを特殊な警棒で殴打する暴行を加え、けがをさせた疑いが持たれています。2人は飲食店ビルのスナックで、複数人で酒を飲んでいて、何らかの原因でもめごとに発展。その後目撃者から「客同士のもめごとです」と警察に通報が