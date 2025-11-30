議員の辞職に伴う県議会議員の志布志市・曽於郡区の補欠選挙も30日朝から投票が行われています。県議会議員の志布志市・曽於郡区の補欠選挙に立候補したのは届け出順にいずれも無所属の新人で、元志布志市議会議員の久井仁貴さん(35)、同じく元志布志市議会議員の南利尋さん(61)の2人です。投票は志布志市と大崎町のあわせて56か所で一部を除き午後7時まで行われ、即日開票されます。