青あざがぶつけた覚えがないのに出現することがあり、不安を感じる症状の一つです。通常は外傷によって生じますが、明らかな外傷がない場合は血管の脆弱性や血液凝固機能の異常などが考えられます。本章では青あざができやすくなる原因として、血管や血小板の問題、凝固系の異常、薬剤の影響について解説します。青あざの出現パターンや随伴症状を観察することが重要です。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病