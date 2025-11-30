日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）が11月26日、Instagramを更新。27日に開幕するJLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップの出場選手の写真を公開した。 投稿されたのは、河本結（27）、勝みなみ（27） 菅楓華（20）、 神谷そら（22）、 岩井明愛（23）、古江彩佳（25） 岩井千怜（23） ら総勢16名の写真。選手ごとにユニフォームに個性があふれ、中にはおどけたポーズを見せる選手もいた。