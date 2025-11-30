【その他の画像・動画等を元記事で観る】 なにわ男子の新曲「Never Romantic」がDigital Singleとして2025年12月8日にリリースされることが発表された。 ■恋する季節になにわ男子が届ける、カンスト級ぞっこんラブ・パーティーチューン！ 「Never Romantic」は、12月12日から劇場公開される、高橋恭平クアトロ主演・藤原丈一郎出演の映画『ロマンティック・キラー』ミラクルテーマソング